Diputados de VAMOS en pausa sobre reelegirse

A poco más de dos años de las próximas elecciones generales, diputados del movimiento VAMOS aseguran que, por el momento, la posibilidad de buscar la reelección no forma parte de sus decisiones inmediatas.

Tal es el caso de los diputados Walkiria Chandler, Janine Prado y Jonathan Vega, quienes afirmaron que su prioridad actual es cumplir con la gestión para la que fueron electos. Chandler señaló que “por ahora la reelección es algo que no hemos contemplado. Estamos enfocados en el trabajo actual, lo que podemos hacer hoy”.

La diputada agregó que “cualquier decisión sobre una eventual reelección será tomada llegado el momento y tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos de mi circuito, cuando llegue el momento de pensar en una posible reelección, escucharé a mi circuito y eso será”.

Por su parte, Janine Prado, afirmó: “Yo continúo preparándome día a día para servir a los panameños desde donde Dios y el pueblo decida que lo haga”. Añadió que, “en estos momentos estoy enfocada en mi labor legislativa y en apoyar la formación de VAMOS”.

En tanto, Jonathan Vega fue más enfático, señaló que “no es una decisión que he tomado ahorita, a mi juicio, uno de los errores de los políticos consiste en concentrarse en sus aspiraciones electorales antes de concluir adecuadamente el trabajo para el que fueron elegidos”.

“Pienso que más allá de una reelección u ocupar cualquier otro cargo público, me enfoco en estos momentos en ejecutar una buena gestión”, sostuvo.