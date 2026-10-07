$!Dieciocho ferias y congresos internacionales en la agenda

Dieciocho congresos internacionales, exposiciones comerciales, seminarios y ferias se realizarán en el último trimestre del año.

Estos eventos representan un impacto positivo para la economía, ya que atraen visitantes e inyectan liquidez, lo que dinamiza sectores como hoteles, restaurantes, transporte, logística y servicios; además generan empleos temporales, aseguraron empresarios y economistas.

En este sentido, Mavis Polo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), indicó que “la realización de expos, foros, cumbres y ferias representa una importante oportunidad para dinamizar la economía, porque estos eventos generan movimiento en múltiples sectores: hotelería, restaurantes, transporte, comercio, servicios, logística y turismo, entre otro”.

Polo agregó que “estos eventos no solo posicionan a Panamá como destino para reuniones y negocios, sino que funcionan como plataformas para generar empleos, promover nuestros sectores productivos y fortalecer la economía nacional”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera señaló que “las reuniones, contactos comerciales y exposición internacional que se generan durante estas actividades pueden traducirse en nuevos negocios, inversiones y empleos temporales. Por eso, más que eventos aislados, deben verse como parte del posicionamiento de Panamá como plataforma regional de servicios y negocios”.