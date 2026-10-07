Segundo debate de las reformas electorales sigue en pausa

El proyecto de reformas al Código Electoral continúa a la espera de avanzar en su segundo debate en la Asamblea Nacional, luego de cuestionamientos sobre el trámite del documento y la ausencia de algunas autoridades.

El proyecto de Ley 699 fue aprobado en primer debate el 23 de septiembre por la Comisión de Gobierno y llegó al pleno el 28 de septiembre. Sin embargo, el documento fue remitido sin las firmas de las diputadas Alexandra Brenes, Walkiria Chandler y Ariana Coba, situación que generó cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado.

A esta situación se suma la ausencia de magistrados del Tribunal Electoral, quienes se encuentran fuera del país en actividades de observación electoral. También está fuera del país la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

El diputado Luis Eduardo Camacho, secretario de la Comisión de Gobierno, indicó que la discusión en segundo debate se dará cuando regrese la presidenta de la Asamblea, aunque no precisó una fecha para retomar el debate.

Por su parte, el diputado y presidente del Partido Panameñista, Jorge Luis Herrera, coincidió con el Tribunal Electoral en que las modificaciones introducidas durante el primer debate representarían un retroceso si son aprobadas. También cuestionó propuestas relacionadas con la alternabilidad de cargos y el tope de gastos de campaña.

“No al aumento del tope de campaña, y el que gane dos puestos, que elija uno. El Partido Panameñista lucha por la democracia y la vamos a defender”, expresó Herrera.

Mientras tanto, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, solicitó a Castañedas devolver el proyecto a primer debate para garantizar una discusión más amplia y participativa.

El proyecto permanece pendiente de continuar su discusión en el pleno, mientras persisten cuestionamientos de diputados, organizaciones de la sociedad civil y del Tribunal Electoral sobre distintos aspectos de la propuesta.