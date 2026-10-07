$!Ruinas de Bique, camino a ser monumento nacional

El anteproyecto de ley 137, que busca declarar las Ruinas de Bique como Monumento Histórico Nacional y crear un patronato para su conservación, genera reacciones sobre la importancia de proteger este patrimonio colonial.

El historiador Vladimir Berrío considera que la iniciativa es digna de aplauso, pues permitiría salvaguardar un paisaje cultural que forma parte de la historia panameña. Advirtió que, de no preservarse, el país perdería parte de su memoria histórica del período colonial.

Berrío explicó que las ruinas corresponden a un antiguo convento ubicado en un punto elevado, con vista al río Bique y al antiguo Camino Real. Además, señaló que existen referencias documentales sobre el poblado indígena de San Vicente de Bique y su iglesia de piedra, lo que demuestra la relevancia histórica del lugar.

Por su parte, el historiador y geógrafo Omar Jaén Suárez manifestó estar de acuerdo con rescatar los sitios y monumentos de interés histórico y patrimonial. Sin embargo, consideró necesario evaluar las dimensiones de las ruinas y determinar si la creación de un patronato es la figura adecuada para atenderlas.

Jaén Suárez también planteó la importancia de conocer la posición del Ministerio de Cultura y de abordar la propuesta con una estrategia más amplia de protección patrimonial.

Mientras, el historiador Bolívar Ceballos consideró que crear un patronato podría facilitar la gestión de recursos para conservar las Ruinas de Bique y recuperar la memoria histórica colonial. Puso como ejemplo el Patronato de Panamá Viejo y señaló que sus integrantes deben tener una visión comprometida con la protección del patrimonio y el beneficio comunitario.

Ceballos advirtió que el deterioro de las ruinas representaría una pérdida para la historia nacional y destacó la importancia de la intervención del Ministerio de Cultura para preservar estas estructuras, que también fueron puntos estratégicos durante la época colonial y son poco conocidas por la población.