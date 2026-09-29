$!Aumentan las críticas a la ley de Reformas Electorales

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Se abordó el procedimiento para determinar la asignación de curules por resto mayor (o residuo mayor) cuando los partidos políticos no hayan obtenido escaños mediante el cociente o medio cociente. En términos generales, primero se identifica el partido al que corresponde la curul y posteriormente se determina cuál de sus candidatos obtuvo la mayor cantidad de votos para asignársela. Además, se analizó el caso de los candidatos que participan en alianzas entre partidos y aparecen identificados con la letra 'R'. Con las modificaciones, las curules deberán distribuirse aplicando el mecanismo de resto mayor.