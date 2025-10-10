Facebook icon
Facebook icon
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
viernes, 10 octubre 2025
Nacionales
Política
Economía
Internacionales
Deportes
Cultura
Tecnología
Opinión
Archivo
Asume nuevo presidente de Perú
María Corina Machado gana el Nobel de la Paz
Podcast
Ep.94 - Jochebec Arjona: Transforma la mola en moda de lujo
La diseñadora Jochebec Arjona cuenta su experiencia al incorporar el arte tradicional de la mola a la moda.
10 de octubre de 2025
Tags:
Moda
|
Molas
|
Jochebec Arjona
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
Space Playworld
Albrook Bowling
TE PUEDE INTERESAR