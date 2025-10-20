Mercosur impulsa comercio panameño

La integración económica con el Mercosur representa una ventana de oportunidad para Panamá en su búsqueda de diversificación comercial y fortalecimiento de su posición como hub logístico regional, que permite al país canalizar más inversiones y consolidar su rol como puente entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Más allá del intercambio de bienes, el acercamiento al Mercosur puede traducirse en cooperación tecnológica, conocimiento agrícola e industrial y nuevas rutas para el sector marítimo y financiero panameño.