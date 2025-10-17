Palabras cortas

Invertir para avanzar

Invertir para avanzar
Amalia Quintero
17 de octubre de 2025

Invertir en el transporte público no es solo un tema de movilidad, sino de justicia social y desarrollo sostenible. En el país hay pocas unidades, muchas están en mal estado y los tiempos de espera son interminables.

Esta situación afecta especialmente a las personas con menos recursos, que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. Mejorar y ampliar este sistema no debería verse como un gasto, sino como una inversión que impulsa la productividad, reduce la desigualdad y mejora la calidad de vida urbana.

Tags:
Economía
|
movilidad
|
transporte público
|
calidad de vida
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR