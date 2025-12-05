Cuidado con las ofertas y estafas

En la era digital, las compras en línea se han vuelto comunes, pero también lo han hecho las estafas.

Es crucial estar alerta ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Verifique la autenticidad de las tiendas en línea y lea reseñas de otros compradores. No proporcione información personal o financiera en sitios no seguros.

Compare precios y busque ofertas verificadas en sitios confiables. Un precio significativamente bajo puede ser una señal de estafa. Proteja su dinero y su información personal siendo cauteloso y haciendo compras inteligentes.