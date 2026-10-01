Opinión

Recuperar la economía tras el saqueo de millones

Recuperar la economía tras el saqueo de millones
René Díaz Martínez
01 de octubre de 2026

La recuperación económica posterior al desastre causado por el despilfarro del gobierno anterior exige decisiones rápidas, transparencia absoluta y prioridades claras. No se trata solo de crecer; es rehacer las bases que permitieron la fuga de recursos y la ineficiencia.

Primero, auditorías exhaustivas e independientes deben identificar responsables y restituir activos; sin eso, la confianza ciudadana y la inversión privada no volverán. Segundo, disciplina fiscal: recorte de gasto ineficiente, reorientación de presupuesto hacia inversión productiva y protección de los programas sociales más vulnerables.

Tercero, impulso a la competitividad: simplificar trámites, fortalecer instituciones regulatorias y promover alianzas público-privadas con criterios estrictos de transparencia. Cuarto, apoyo a pymes y empleo formal mediante crédito dirigido, capacitación y medidas fiscales temporales que reactiven la demanda interna. Quinto, comunicación honesta y rendición de cuentas periódica para reconstruir legitimidad y atraer capital extranjero.

Esta hoja de ruta no es mágica; exige liderazgo político dispuesto a sancionar corrupción, técnicos competentes y la participación ciudadana activa. Si se actúa con firmeza y coherencia, la economía puede salir del estancamiento, transformar la pérdida en lección y crear crecimiento sostenible que beneficie a la mayoría.

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