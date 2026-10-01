Presidente Mulino viaja a Singapur y Vietnam para fortalecer alianzas y atraer inversiones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizará una gira oficial por Asia que comenzará en Singapur y concluirá en Vietnam, con el objetivo de abrir nuevos mercados, fortalecer alianzas estratégicas y atraer inversiones hacia Panamá.

El mandatario, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, llegará a Singapur el próximo 4 de octubre, donde desarrollará una agenda oficial que tendrá como uno de sus principales puntos una reunión de trabajo con el presidente Tharman Shanmugaratnam y el primer ministro Lawrence Wong.

Durante el encuentro se prevé la firma de seis acuerdos bilaterales, entre ellos un convenio para el intercambio de créditos de carbono y la Estrategia Nacional de Semiconductores.

También se contempla la suscripción de acuerdos de cooperación en materia de servicios aéreos, promoción de proyectos logísticos marítimos, fomento de la marina mercante y un instrumento adicional destinado al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá y Singapur.

Como parte de la agenda protocolar, Mulino y la primera dama participarán en la ceremonia de bautizo de la orquídea, una actividad oficial que el Gobierno de Singapur ofrece al mandatario panameño como personalidad distinguida.

Tras concluir su agenda en Singapur, el presidente se trasladará a Hanoi, capital de Vietnam, donde desarrollará la segunda parte de la gira.

En Vietnam, la agenda estará enfocada en fortalecer las relaciones políticas, económicas y comerciales entre ambos países. Se prevén avances en instrumentos de cooperación relacionados con seguridad, agricultura, educación marítima, turismo y transporte marítimo.

Además, Mulino buscará promover a Panamá como plataforma logística y puerta de entrada de productos vietnamitas hacia los mercados de América Latina, con especial atención en las oportunidades vinculadas al sector marítimo.

El martes 6 de octubre, el mandatario sostendrá una reunión con representantes de empresas navieras y del sector marítimo vietnamita. Ese mismo día participará en el programa oficial con el secretario general y presidente de Vietnam, Tô Lâm, que incluirá una ceremonia de bienvenida, una reunión de trabajo entre ambos mandatarios y el intercambio de instrumentos bilaterales.

Para el miércoles 7 de octubre están previstas reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Trần Thanh Mẫn, y con el primer ministro de ese país.

La gira concluirá con la participación de Mulino en el Foro Empresarial Panamá–Vietnam, denominado “Conectando mercados, creando oportunidades”, organizado conjuntamente por la Embajada de Panamá en Vietnam y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI).

El encuentro reunirá a más de 70 líderes empresariales vietnamitas de diferentes sectores, además de autoridades vinculadas a la industria y el comercio.

Durante el foro también se prevé la firma de un acuerdo entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la VCCI. La actividad servirá para presentar a Panamá como una plataforma logística y de servicios para facilitar el ingreso de empresas y productos vietnamitas a los mercados latinoamericanos.

En esta gira, el presidente Mulino estará acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; y el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz.

El mandatario tiene previsto regresar a Panamá el próximo 8 de octubre.