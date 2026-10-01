IMHPA advierte sobre lluvias y tormentas en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas a nivel nacional, ante las condiciones atmosféricas previstas para este jueves.

De acuerdo con el meteorólogo del IMHPA, Abdiel Vásquez, durante las horas de la mañana se esperan condiciones de cielo bastante estables en gran parte del territorio nacional, aunque habrá mayor nubosidad hacia Panamá Este y sectores marítimos y costeros de la región Oriental.

Vásquez explicó que, durante la tarde, “producto del calentamiento diurno, se esperan aguaceros con tormenta, de fuerte intensidad”, principalmente sobre Chiriquí, Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé, sectores de Bocas del Toro y parte de la península de Azuero.

Asimismo, se pronostican aguaceros aislados hacia Coclé, el sector oriental de la comarca Emberá y Darién.

Para las horas de la noche, el meteorólogo indicó que se esperan algunas lluvias en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y zonas montañosas de Panamá Oeste, con condiciones de cielo entre parcialmente nublado y cubierto.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará aproximadamente los 32 °C a nivel nacional, salvo en las regiones de la cordillera Central.

El IMHPA también advierte sobre índices de radiación ultravioleta muy altos, principalmente en las provincias centrales y el occidente del país, por lo que se recomienda limitar la exposición directa al sol y utilizar medidas de protección.

En los litorales, las condiciones marítimas se mantienen favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos y actualizaciones oficiales debido a la posibilidad de lluvias y tormentas durante la jornada.