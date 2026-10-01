Localizan cuerpos de dos rescatistas desaparecidos en Macho de Monte, Chiriquí

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) confirmó la localización de los cuerpos de las dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras una emergencia registrada durante una práctica de ascenso en el Cañón de Macho de Monte, en el corregimiento de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Los cuerpos fueron ubicados a las 4:18 a.m. de este jueves, como resultado de las labores de búsqueda y rescate desarrolladas durante la madrugada.

Una de las víctimas era funcionario de SINAPROC y se desempeñaba como instructor coordinador del curso, mientras que la segunda persona era rescatista de una empresa privada y participaba como monitor durante las actividades de formación y rescate.

La localización se logró mediante maniobras de rápel y con el apoyo de un dron utilizado durante las operaciones de búsqueda.

SINAPROC informó que los familiares de las personas fallecidas están siendo notificados por las autoridades correspondientes. Las maniobras para recuperar los cuerpos estaban previstas para iniciar a las 6:00 a.m., siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y tomando en cuenta las condiciones del terreno.

La emergencia ocurrió durante el desarrollo del curso “Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña”, en el que participaban 31 personas y siete instructores, para un total de 38 integrantes.

De acuerdo con SINAPROC, durante la actividad se habían establecido puntos de vigilancia en lugares estratégicos con el propósito de monitorear los niveles y el comportamiento del caudal del río.

Al percatarse de la situación de peligro, el instructor coordinador y el monitor del curso iniciaron los procesos de evacuación del resto de los participantes, acción que, según la institución, permitió evitar una consecuencia mayor.

SINAPROC, en coordinación con las instituciones de respuesta, mantiene personal especializado en el área para continuar con las labores correspondientes y garantizar que las operaciones se desarrollen bajo las condiciones de seguridad establecidas.

La institución expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados de los dos rescatistas fallecidos y señaló que se mantiene a disposición de las autoridades competentes para el proceso de investigación.