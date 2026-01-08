Prepárate para la declaración de renta

La correcta preparación fiscal es clave para cerrar el año con tranquilidad y evitar contratiempos en abril de 2026. Panamá ha actualizado criterios relacionados con gastos deducibles, facturación electrónica y controles tributarios, por lo que anticiparse no solo reduce riesgos, sino que previene multas, recargos y estrés innecesario.

Es fundamental asegurarse de que todas las facturas del año estén en formato electrónico, incluyendo las de diciembre. Asimismo, conviene organizar con antelación las deducciones personales permitidas, como intereses hipotecarios, gastos escolares, salud, seguros y aportes voluntarios a pensiones.

Para las MYPE, revisar si los gastos cumplen con los requisitos de deducibilidad fiscal es indispensable. El control de compras de activos también requiere atención: factura válida, depreciación correcta y forma de pago claramente identificada.

Centralizar la información en un solo archivo (Ingresos, gastos, comprobantes y retenciones) facilita el proceso. Si se superan los límites establecidos por la Dirección General de Ingresos consulta con tu contador, Algunos pequeños contribuyentes o actividades específicas pueden estar exceptuados del uso de facturación electrónica. Contar con el apoyo de un contador certificado garantiza un cierre fiscal ordenado y sin sorpresas. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.