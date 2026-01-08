Venezuela libera "número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

Un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, han sido liberados en Venezuela, anunció el jueves el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.

"Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

"Buenas noticias!", escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la oenegé Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela.

"Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros", completó Romero.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió en X a familiares "constatar directamente en los lugares de reclusión que dichas excarcelaciones se estén produciendo efectivamente, tanto en la cárcel de El Rodeo I —donde se encuentran recluidas personas extranjeras— como en El Helicoide".

El Helicoide es una temida cárcel del servicio de inteligencia venezolano, ubicada en Caracas, que organizaciones de derechos humanos califican como "centro de torturas".

El gobierno no ha ofrecido información sobre los centros de detención en los que se producen las excarcelaciones en curso.

El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, "que de manera presta atendieron el llamado" de la presidenta interina.

"Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano", aseguró al mismo tiempo Rodríguez.

Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.