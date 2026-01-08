Anuncian a los convocados de la Sele U-17 para el Torneo del Sol en México

La Selección Sub-17 masculina de fútbol de Panamá participará en el Torneo del Sol 2026, a realizarse en Toluca, México, del 12 al 17 de enero.<br /><br />En ese sentido, su entrenador, el exfutbolista panameño Felipe Baloy, anunció la escogencia de los 22 jugadores que disputarán el certamen. Este grupo viajará el sábado 10 de enero rumbo a territorio mexicano y debutará el próximo lunes 12 de enero, en acción del grupo B.El Torneo del Sol, competición reservada para jugadores nacidos en el 2007 y menores, servirá de preparación con miras al próximo Clasificatorio Sub-17 de CONCACAF, torneo a disputarse en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández, donde Panamá buscará su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.El torneo, a realizarse en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, reúne a la Selección Sub-17 de México, la Selección Sub-17 de Guatemala, junto a las selecciones regionales de México y equipos destacados de la Liga TDP.Panamá Sub-17 está ubicado en el grupo B y estará disputando sus partidos de la fase regular el próximo lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero.Los dos mejores de cada grupo avanzan a la fase de cuartos de final a disputarse el jueves 15.Los ganadores estarán avanzando a las semifinales el viernes 16 y la gran final se jugará el sábado 17 donde se conocerá el campeón dle Torneo del Sol 2026.Los partidos serán transmitidos en vivo a través de la plataforma YouTube en el canal @LigaTDP.El elenco juvenil panameño ya vio acción el año pasado en esta competición, donde accedió hasta la fase de los cuartos de final.La Sub-17 cumplirá mañana viernes 9 y sábado 10 de enero con sus últimos dos entrenamientos, previo a su viaje este sábado en horas de la tarde rumbo a suelo mexicano.LISTA DE CONVOCADOSTORNEO DEL SOL 2026TOLUCA, MEXICO – 12 al 17 de enero PORTEROSAdamir Aparicio CD Plaza AmadorIsaías Abuabara Celta de Vigo (ESP) DEFENSASEmanuel Edwards CA IndependienteRenso Reyes CA IndependienteJohan Andrade CD Plaza AmadorArian Reyes Indy Eleven Pro Academy (USA)Josmil Alderete Tauro FCCristian Ibarra CD Plaza AmadorIan Lucca Centella Tauro FCAbdiel Gordón Bocas FC VOLANTESJossimar Insturain Tauro FCLucas Norte CD Plaza AmadorPablo Arosemena Ourense CF (ESP)Alfredo Maduro Academia Costa del EsteLucio Ceballos Sporting SMEstevis López Veraguas UnitedOliver Pinzón CD UniversitarioJoseph Choy Academia Costa del EsteEric Ramos CD Plaza AmadorGabriel Quiroz Tauro FC DELANTEROSAndrés Castillo CA IndependienteRonaldo Matos Sporting SM Cuerpo técnicoDT Felipe BaloyAT Wess TorresPP Manuel TorresPF Salvador MárquezAV Luis Rojo <br /><br />* Con información de la Federación Panameña de Fútbol.