Las comparsas y disfraces del carnaval (1970-1980)

Los carnavales capitalinos, de hace varias décadas, se caracterizaron por ese sabor que le imprimieron los residentes de los barrios populares, que participaron con la creación de comparsas muy vistosas.

Hoy traigo esos recuerdos. Se costeaban sus disfraces. Había una organización para presentar al público lo mejor y representativo de cada barrio. El colorido de sus disfraces al ritmo de ese contagioso sabor cubano y caribeño.

Carrozas con un diseño lujoso dándoles un ambiente tropical formó parte de ese jolgorio carnavalesco.

Entre las comparsas recordadas de esa época que competían por un premio estaban: los campesinos del barrio del Chorrillo, con una numerosa delegación; igual, le seguían los Calipsos, del barrio del Marañón, Los Hippies, del sector de Barraza, Los Genios, del sector de la Avenida Ancón, y muchas otras más que por el espacio no podemos detallar. Y las murgas.

Todas eran muy nutridas y ponían a gozar y bailar al espectador y visitante extranjero a todo lo largo del desfile. Por muchos años la celebración de fiesta del Rey Momo, se desarrolló en la Avenida Central, hasta una canción fue creada por el recordado compositor Pedrito Altamiranda, siendo el himno de esos carnavales.

Luego se escogió la Vía España, y en la actualidad se desarrollan en la Cinta Costera, con nuevos atractivos. Disfraces recordados como: los resbalosos, personajes del mundo animal, los traga fuego, diablitos o cualquier otra ocurrencia creativa, para participar en esta fiesta del Carnaval formó parte de ese ambiente, sin faltar la serpentina y confetis.

* Periodista.