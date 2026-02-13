Culmina primera etapa de exhumaciones de 2026 en el Jardín de Paz

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 reveló que culminó la primera etapa de los trabajos de exhumación programados para la temporada seca de 2026 en el cementerio Jardín de Paz.

Las diligencias incluyeron la intervención en 15 sepulturas bajo orden judicial del Ministerio Público. Estas estuvieron a cargo de equipos técnicos especializados en antropología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y de peritos en arqueología, con la finalidad de identificar los restos.

Durante el cierre de esta fase, el presidente de la Comisión, el Dr. Rolando Murgas Torrazza, destacó el acompañamiento y la presencia permanente de las familias. Asimismo, Torrazza explicó que el proceso se realizó bajo estrictos protocolos científicos, garantizando en todo momento la debida custodia de los hallazgos.

Por su parte, la fiscal a cargo, Geomara Guerra Miranda, dio por concluida la diligencia y agradeció el apoyo del voluntariado de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, “cuya contribución fue significativa para el desarrollo de los trabajos”.

Finalmente, la Comisión informó que se evalúa la continuidad de las exhumaciones durante el presente verano. El objetivo es alcanzar otras sepulturas previamente identificadas, siempre en función de las condiciones técnicas, climáticas y de las autorizaciones judiciales correspondientes.