Cámara de Diputados de Argentina aprueba acuerdo Mercosur-UE

La cámara de Diputados de Argentina aprobó el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea que ahora deberá ser ratificado también por el Senado.

Por 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, el acuerdo firmado el 17 de enero pasado en Asunción completó su trámite en la cámara baja en la madrugada del viernes.

Se estima que el tratado Mercosur-UE llegará al Senado en dos semanas para su aprobación definitiva. De cumplirse esos plazos, Argentina se convertirá en el primer país en ratificar el acuerdo.

El acuerdo comercial crea la mayor zona de libre comercio del mundo, entre los 27 Estados de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un universo de 700 millones de personas.

El pacto ha generado resistencias en varios países europeos, encabezados por Francia, especialmente por el impacto en su sector agrícola y ganadero.

El Parlamento Europeo remitió el acuerdo a la justicia en enero pasado.

La decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional.