Panamá en el Congreso Centroamericano y del Caribe del Movimiento Misionero Mundial

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del Gobierno de Panamá, ofreció la bienvenida a delegaciones de Centroamérica y El Caribe que participan del décimo segundo congreso del Movimiento Misionero Mundial (MMM) que reúne en Panamá a miembros de esta congregación religiosa del 13 al 17 de febrero.

Durante la ceremonia de apertura de este congreso, que lleva el lema “Familia 2026”, el ministro Orillac extendió a los presentes un saludo en representación del gobierno del presidente José Raúl Mulino. Consideró este espacio no sólo como una reunión de comunidades de fe, sino también como de fortalecimiento de los lazos de unidad entre nuestras naciones.

“Hoy más que nunca, nuestras naciones necesitan unidad, de ciudadanos comprometidos con la paz, la justicia y el bienestar común. En ese sentido, este congreso no sólo representa un encuentro espiritual, sino también una oportunidad para renovar el compromiso con el desarrollo integral de nuestras comunidades”, destacó Orillac frente a más de 12 miles de feligreses que asisten al encuentro.

Expresó que Centroamérica y el Caribe comparten una historia de desafíos, pero también de esperanza, resiliencia y profunda fe y, por ello, la labor que realiza el Movimiento Misionero en nuestros países contribuye significativamente a la formación de valores, la familia y a la promoción de principios como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad social.

“Desde el Gobierno reconocemos y valoramos el aporte que las comunidades de fe realizan en favor de la cohesión social y la promoción de principios éticos que fortalecen el tejido de nuestras sociedades”, resaltó el titular del Ministerio de la Presidencia.

Destacó el papel que desempeñan las iglesias y organizaciones de fe en nuestras sociedades, a través de su trabajo espiritual y comunitario, impactando positivamente en áreas como la orientación familiar, la prevención de la violencia, el acompañamiento social y la formación de jóvenes con propósito.