Panamá en el Congreso Centroamericano y del Caribe del Movimiento Misionero Mundial

El reverendo José Soto, presidente internacional del MMM, junto a los reverendos Epifanio Asprilla, el reverendo Rubén Concepción, y el reverendo Rolando Griffith, realizaron una oración por las naciones.El acto protocolar inició con el ingreso de los emblemas de los países participantes, encabezado por la bandera panameña como país anfitrión la cual fue escoltada por unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) y dos empolleradas. Este congreso reúne a más de 12 mil personas entre misioneros, pastores, obreros y creyentes, unidos en un mismo sentir para proclamar el nombre de Cristo en toda la región, reunión masiva de avivamiento con delegaciones –además de Centroamérica y El Caribe- de otras naciones de Europa, Suramérica, África y Oceanía, caracterizándose por cultos, conferencias y el cambio de su directiva.<b>*Fuente: </b>Presidencia de Panamá.