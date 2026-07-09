Hay personas que creen que cambiar de ciudad, de país o de paisaje es una forma de escapar. Pero existe otro tipo de partida: la que nace cuando el corazón entiende que quedarse duele más que marcharse. Ese cambio geográfico no siempre responde a una oportunidad laboral o a un sueño antiguo; a veces es un acto silencioso de amor propio.

La montaña enseña esa verdad sin pronunciar una sola palabra. Cada sendero obliga a avanzar, aunque las piernas pesen y el aire parezca insuficiente. No se trata de llegar rápido a la cima, sino de descubrir que cada paso deja atrás una versión de nosotros que ya cumplió su propósito.

Caminar entre árboles, escuchar el viento y observar la inmensidad recuerda que la naturaleza nunca tiene prisa. Las heridas tampoco. Sanar no consiste en olvidar, sino en aprender a convivir con las cicatrices sin permitir que dirijan el rumbo.

Hay despedidas que solo encuentran sentido cuando cambian de horizonte. Al alejarse de lugares cargados de recuerdos, el alma empieza a respirar con menos miedo. No porque la distancia borre el pasado, sino porque ofrece el espacio necesario para reconstruirse sin el ruido de lo que ya no pertenece.

La montaña también habla de humildad. Frente a su grandeza, las preocupaciones se vuelven pequeñas y las certezas desaparecen. Entonces comprendemos que el verdadero viaje nunca fue hacia un destino, sino hacia el interior.