Opinión

La mirada hacia el sur del continente

Melquiades Valencia
11 de febrero de 2026

En muy contadas ocasiones nuestro país gira su mirada hacia el sur del continente americano, salvo eventos del medio ambiente o toma de posesión de presidentes, hasta hace poco que fuimos testigos de honor de la firma del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea (UE), que crea la zona de libre comercio más grande del mundo.

Se estima que, tras el acuerdo, los exportadores de la UE se ahorrarán unos US$4.600 millones anuales en aranceles, principalmente en productos químicos y farmacéuticos, maquinaria industrial y automóviles.

El pacto permitirá a la UE un acceso a los abundantes minerales críticos de los países del Mercosur, mediante la eliminación de los impuestos a la exportación. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia tienen una parte considerable de las reservas mundiales de litio, grafito y níquel. La entrada de Panamá al Mercosur con ese acuerdo beneficia al país al reforzar su papel como hub logístico y financiero en América Latina.

El Canal de Panamá verá aumento del flujo comercial entre Sudamérica y Europa, el tránsito de mercancías, generando mayores ingresos. Panamá puede consolidarse como centro de redistribución de carga, especialmente en contenedores y transporte aéreo de alto valor. Más servicios financieros y bancarios.

Atracción de inversión extranjera: El acuerdo abre un mercado de 780 millones de personas y 25% del PIB mundial, lo que incentiva a multinacionales a usar Panamá como base de sus operaciones. * Periodista.

