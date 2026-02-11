La mirada hacia el sur del continente

En muy contadas ocasiones nuestro país gira su mirada hacia el sur del continente americano, salvo eventos del medio ambiente o toma de posesión de presidentes, hasta hace poco que fuimos testigos de honor de la firma del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea (UE), que crea la zona de libre comercio más grande del mundo.

Se estima que, tras el acuerdo, los exportadores de la UE se ahorrarán unos US$4.600 millones anuales en aranceles, principalmente en productos químicos y farmacéuticos, maquinaria industrial y automóviles.

El pacto permitirá a la UE un acceso a los abundantes minerales críticos de los países del Mercosur, mediante la eliminación de los impuestos a la exportación. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia tienen una parte considerable de las reservas mundiales de litio, grafito y níquel. La entrada de Panamá al Mercosur con ese acuerdo beneficia al país al reforzar su papel como hub logístico y financiero en América Latina.

El Canal de Panamá verá aumento del flujo comercial entre Sudamérica y Europa, el tránsito de mercancías, generando mayores ingresos. Panamá puede consolidarse como centro de redistribución de carga, especialmente en contenedores y transporte aéreo de alto valor. Más servicios financieros y bancarios.

Atracción de inversión extranjera: El acuerdo abre un mercado de 780 millones de personas y 25% del PIB mundial, lo que incentiva a multinacionales a usar Panamá como base de sus operaciones.