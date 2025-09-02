Eterna primavera de la Inteligencia Artificial

Por años, la historia de la tecnología ha avanzado en ciclos. Internet, en sus inicios, fue vista con recelo, luego vivió su boom, períodos de ajustes y finalmente emergió como una fuerza transversal que lo transformó todo. Hoy nadie duda de su poder. En silencio, se convirtió en la infraestructura invisible sobre la que gira el mundo.

La inteligencia artificial (IA) avanza por un camino similar. Aunque con ritmos y formas distintas, empieza a consolidarse como un componente esencial, no solo en la tecnología, sino en los modelos de negocio, en la operación de empresas y en las decisiones cotidianas. No se trata de una moda, es un ciclo que se repite con una diferencia clave: que esta vez todo es más rápido.

Como ocurrió con Internet en el pasado, la IA tendrá sus momentos de euforia, de fatiga, de avance sostenido y de reconfiguración profunda. Pero su impacto será irreversible. Cada nueva ola traerá mejoras, reinvenciones y oportunidades que apenas comenzamos a comprender.

Vivimos una primavera tecnológica que no se agota. Se transforma, se reinventa y vuelve a florecer con cada avance. La IA no es un hito aislado, sino un proceso en expansión constante. No tiene punto final, tiene continuidad y tiene evolución. * Consultor en Transformación Digital.