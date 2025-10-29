El periodismo: una difícil profesión desde siempre

Recuerdo a maestros en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá: Milcíades Ortiz, Agustín del Rosario, y Rafael Bolívar Ayala, sólo por mencionar algunos. Fueron los que se encargaron de brindar a esa generación de comunicadores de los años 1970-1980, la orientación en la formación en la carrera de periodismo.

Es una generación que salió a las calles en la época de los años 1980 en plena crisis política del país, que luchaba por el retorno de la democracia y el rechazo al régimen militar encabezado por el entonces General Manuel Antonio Noriega. Con limitaciones para el ejercicio de la profesión.

Este escenario sirvió para adquirir la experiencia en la calle, gastando la zuela de los zapatos buscando la noticia. Fue una época en la que a veces no había tiempo para comer.

El futuro de esta profesión, con la llegada de la era digital es un gran reto para los medios de comunicación tradicionales. Pero recuerdo la frase del catedrático Milcíades Ortiz “los medios tradicionales no podrán ser desplazados, porque hay confianza”. * El autor es periodista.