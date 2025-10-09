EDITORIAL : Un asunto de toda la sociedad

La lucha contra la corrupción no es solo en el ejercicio del poder público. Se debe combatir desde la raíz y su primera batalla inicia con la educación desde los primeros años de vida.

La corrupción ataca los cimientos de la sociedad, las relaciones con las personas, la política, las transacciones privadas y también las públicas.

La Procuraduría General, a través de sus fiscalías anticorrupción, está investigando cuatro mil casos los cuales involucran a exfuncionarios de gobiernos de los últimos diez años.

Las causas son diversas, pero los hallazgos apuntan a lo mismo: peculado, concusión, soborno, enriquecimiento injustificado y corrupción de servidores públicos.

Si realmente queremos reducir los casos, el abordaje tiene que incluir a todos los sectores de la sociedad y la primera batalla se debe librar en las casas y en las familias.