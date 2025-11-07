EDITORIAL : Los ahorros de Navidad

En las próximas semanas los bancos y también las cooperativas desembolsarán los ahorros de Navidad. Se trata de un ahorro que se paga semanalmente con cuotas fijas y que el panameño utiliza para los gastos de fin de año: graduaciones, compras para las fiestas y arreglos en las casas. La Caja de Ahorros, el Banco Nacional de Panamá, Coopeduc, el Banco General y otras entidades privadas son los líderes de este tradicional ahorro, donde la educación es el vehículo comunicación ideal. La Caja de Ahorros, conocido como el Banco de la Familia Panameña, con su personaje Zambo, ha realizado intensas campañas de educación para promover el hábito del ahorro en las escuelas, las familias y los centros de trabajo. Es hora de retomar esa época donde las escuelas públicas y privadas competían por ahorrar más.