EDITORIAL : Las universidades públicas

Los diputados se han concentrado en aprobar una ley que prohibirá la reelección en todos los cargos, incluyendo el de los rectores de las universidades públicas.

La iniciativa debería ir más allá para proponer y ratificar una ley general para todos los centros de estudios superiores que establezca cómo será la administración, la elección de las autoridades, la forma de elegir a las autoridades e inclusive para contratar a los profesores titulares, temporales o invitados.

Esa legislación debe incluir los mecanismos para impedir que los estudiantes se mantengan más de 8, 9, 10 o más años matriculados sin tener un título universitario.

La ley general de las universidades públicas deberá crear un marco general que promueve la transparencia, acabe con el clientelismo y prevenga la corrupción. Eso está pendiente.