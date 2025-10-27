Destacan a Panamá como destino turístico

A raíz de los Premios Juventud 2025 en Panamá, que nos proyectó al mundo con récord de audiencia de hispanos en Estados Unidos (EEUU), con 4 millones de espectadores en televisión y más de 415 millones de interacciones, surgieron publicaciones de las bondades de nuestra ciudad y del país.

Con gigantescos edificios, economía en crecimiento, carreteras, los mejores cafés y chocolates del mundo, puentes, metros, ferrocarril, túneles, montañas, costas, islas y playas radiantes.

Resulta que la revista Condé Nast Traveler, especializada en turismo de lujo y estilo de vida, publicada por la compañía Condé Nast desde 1987, con sede en Nueva York, reconoce a Panamá como uno de los 40 países más bellos del mundo, por su riqueza natural, su patrimonio cultural y sus paisajes únicos, ocupando el puesto 25 en el ranking global.

El reconocimiento refuerza la imagen de Panamá como un destino diverso y vibrante, donde conviven playas paradisíacas, selvas tropicales y una herencia histórica que nos convierte en uno de los lugares más atractivos para descubrir en el planeta.

Resalta el creciente interés internacional por su biodiversidad. Sin duda que es un empuje fuerte para la industria del turismo en Panamá, que lucha con gigantes como Brasil, México y EEUU, pero tenemos las herramientas como los aeropuertos, puertos de cruceros, hoteles de primera línea y una gastronomía diversa, la posición geográfica y que, además, no han ido a Bocas del Toro. Un paraíso en el caribe panameño.

* Periodista.