ChatGPT: entre mito y realidad

Demasiado de lo que se dice sobre ChatGPT es exageración, desconocimiento o puro mito tecnológico. No tiene acceso completo a internet, ni opera en tiempo real (salvo que se active la función de navegación). Su conocimiento está limitado a datos públicos hasta junio de 2024. Su capacidad no está en los hechos, sino en la predicción lingüística: responde lo que suena coherente, no necesariamente lo que es cierto.

Esto lo convierte en una herramienta poderosa, pero no infalible. Puede alucinar respuestas, completar con ficción lo que no sabe y, si no se le orienta con precisión, generar errores de fondo. Ahí radica la importancia del prompt: quien sabe preguntar, domina la herramienta. Tampoco es cierto que sea “gratuito”. Lo que no se paga con dinero, se paga con datos o con límites. Y no, no sustituye al talento experto: lo amplifica. En cualquier escenario, la dupla IA + humano rinde mejor que cualquiera por separado. La clave no está en rendirse al ‘hype’ ni en desconfiar ciegamente. Está en conocer, probar, validar... y usar la inteligencia artificial como lo que es: una herramienta al servicio del criterio, no su reemplazo. * Consultor en Transformación Digital.