$!Establecen directivas de educación, ambiente y asuntos municipales

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Tras la elección por votación secreta, han surgido dudas acerca de la solidez del llamado bloque opositor. Algunos analistas políticos explicaron que todo dependerá de las decisiones y declaraciones de sus integrantes.Adolfo Linares reveló que la solidez de la alianza 'dependerá del grado de compromiso y disciplina de equipo que tengan para mantenerse juntos y lograr así los acuerdos que se propusieron acuerpar'.Rodrigo Noriega ve los hechos del pasado lunes como 'una escaramuza'. 'La alianza Vamos-Seguimos es orgánica y debe llegar hasta el final en el año 2029. Ambas bancadas persiguen lo mismo, la reforma al Estado y el cambio político'.Por su parte, Ebrahim Asvat planteó que agrupar a independientes en un modelo de alianza programática no es tarea fácil. 'Cada quien es una isla y la idea es que se conviertan en un archipiélago político. Les afecta no tener una declaración de principios o un documento base que los una'.