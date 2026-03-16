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UP: postulación de candidatos 2026

Se espera que esta semana se postulen más candidatos a decanos y rector

UP: postulación de candidatos 2026
ML | Algunos postulados.
Redacción Web
16 de marzo de 2026

ML | La Universidad de Panamá informó sobre las postulaciones oficiales registradas esta semana como parte del proceso de Elecciones Universitarias 2026, en el que se escogerán nuevas autoridades académicas.

Para el cargo de rector formalizaron su candidatura el Dr. César García y la Dra. Migdalia Bustamante.En los Centros Regionales Universitarios, se postularon Itza Camargo y Ángela González para el CRU de Azuero, mientras que Aquilino Broce aspira al CRU de Los Santos.

Para decanos, los aspirantes son Maritza Villalaz (Economía), Hernando Franco (Derecho y Ciencias Políticas), Rubén Vallarino (Administración de Empresas y Contabilidad), Julio Góndola (Ciencias de la Educación) y Hania Espinosa (Bellas Artes).

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