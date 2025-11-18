$!Solución de la crisis de la basura en La Chorrera sigue en el limbo

La crisis en la recolección de residuos en La Chorrera, en Panamá Oeste, persiste y no evidencia avances, a pesar de los recientes y publicitados esfuerzos de la empresa encargada de la gestión de la basura.

Ante la problemática, el alcalde del distrito Eloy Chong señaló que: “Nosotros no hemos dejado de trabajar como municipio, tenemos la Dirección de Interventoría y estamos encima de la empresa recolectora fiscalizando. Además, hemos enviado más de 50 cartas para que la empresa cumpla con lo que establece el contrato. Chong resaltó “seguimos brindando el mejor servicio posible para el pueblo”.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal y representante de Barrio Balboa, Horacio Candelaria, afirmó que se han realizado dos sesiones para atender la situación y destacó que “la empresa contrató camiones extras y agregó, “pese a los problemas, debo decir que sí ha habido una leve mejoría”.

Desde el corregimiento de Puerto Caimito, el representante Néstor Ulises González señaló que “en algunos sectores se ha visto el resultado, aunque es cierto que todavía faltan varios puntos por atender.

Frente a los cuestionamientos, Ángela Paz, gerente general de Veolia Panamá, informó que la empresa ha contratado siete camiones compactadores adicionales, los cuales se suman a la flota existente de seis vehículos.

Añadió que ya se puso en marcha una estrategia para recuperar las rutas de recolección, aunque no precisó en cuánto tiempo esperan normalizar el servicio.