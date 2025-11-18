$!San Miguelito alista medidas para recoger la basura en 2026

La Alcaldía de San Miguelito inició un plan de transición de cara a la finalización del contrato con la empresa de recolección de desechos, Revisalud S.A. en enero de 2026.

El presidente del Consejo Municipal, Iván Cheribin, explicó que la semana pasada los tres últimos reclamos a la licitación para la contratación de la nueva empresa fueron desestimados, por lo que se espera que para el 18 de enero se haya firmado el contrato. Sin embargo, se estableció un plan de contingencia.

“Se aprobó la posible contratación de tres empresas que se encargarían, por sector, de la recolección por espacio de seis meses, a partir del 18 de enero, en caso de que no se cumpla con los tiempos correspondientes para la licitación del pliego original. Todo esto bajo la condición de que no se les suba la tasa de aseo a los vecinos”, detalló.

Para lograr este objetivo, la administración de la Alcaldía informó que ha solicitado a la empresa recolectora actual los montos de tasa de aseo de los residentes del distrito, pero no han recibido respuesta, por lo que se anunció un proceso de actualización de datos individual.

“Alegan que es información privada cuando obviamente entendemos que es un servicio público que se brinda, pero es parte de los problemas y conflictos que hemos encontrado en el proceso de cambio de una empresa a otra”, informó la alcaldesa Irma Hernández.

Hernández detalló que, a partir del 19 de enero, la Alcaldía asumirá directamente el cobro de esta tasa. Los residentes pueden actualizar su información en las oficinas municipales, a través de la página web o por WhatsApp al 6850-5613. Deben presentar su número de NAC de ENSA, el monto que pagan actualmente y su factura de luz.