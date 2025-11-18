$!San Miguelito alista medidas para recoger la basura en 2026

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Alcaldía de San Miguelito anunció medidas urgentes y estratégicas para atender el incremento de residuos durante los meses de noviembre y diciembre, denominado 'Misión Limpieza'.La administración municipal incluye más jornadas especiales de recolección de basura y reciclaje, incremento de rutas para la recolección de voluminosos, continuidad de las jornadas de reciclaje en la sede municipal, auto rápido de reciclaje en Los Andes Mall y Villa Lucre, el 'Billy Truck' operando todos los miércoles en los corregimientos y limpieza permanente en puntos críticos para evitar nuevos focos de contaminación. Además, se reforzará la fiscalización a la empresa recolectora actual, que hoy cumple entre el 75% y 80% del servicio.