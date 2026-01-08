Nacionales

Se incrementan los casos de femicidio

En lo que va del 2026, el más reciente caso se dio en el distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, en modalidad de “tentativa de homicidio”, una mujer resultó herida por disparos

Se incrementan los casos de femicidio
Pixabay | Imagen de una femenina con la mano derecha levantada pidiendo un alto a la violencia.
Se incrementan los casos de femicidio
Cortesía | Activistas.
Amilkar Rodriguez
08 de enero de 2026

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 17 femicidios en Panamá, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Aunque el número representa una disminución de casi tres casos en comparación con el mismo periodo de 2024, el registro muestra que la violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación, debido al aumento de las tentativas de femicidio.

Ante este escenario, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, señaló que “la situación de los derechos de las mujeres constituye una de las áreas más críticas del informe reciente presentado por la institución y expresó que pese a los avances normativos y a la implementación de programas de prevención, persisten riesgos significativos para la seguridad y la vida de las mujeres a nivel nacional.

“Panamá tiene avances normativos, pero la realidad demuestra que todavía no estamos protegiendo suficientemente a las mujeres”, afirmó Leblanc. El defensor destacó que los femicidios, la violencia física y sexual, la atención tardía por parte de las autoridades, la falta de mecanismos ágiles de protección y el incremento de la violencia digital continúan poniendo vidas en riesgo.

Leblanc subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones del Estado y garantizar presupuestos específicos que permitan una respuesta más efectiva y oportuna frente a la violencia de género.

Por su parte, Irma Planells, cofundadora del Observatorio de Femicidio, mencionó que “los casos se producen de manera constante y que no deben analizarse únicamente como cifras estadísticas, cada femicidio es una vida arrebatada y una familia destruida”.

Planells indicó que más de 100 menores de edad han quedado en estado de orfandad a consecuencia de estos crímenes, lo que genera una afectación profunda en el entorno familiar y social. Añadió que, en muchos casos, los niños y niñas presencian los hechos, lo que les provoca traumas severos que impactan su salud mental y su desarrollo.

Provincias donde se han dado más casos de homicidios. Activistas opinan de la problemática

ml | De acuerdo a las cifras oficiales, las provincias donde más casos de femicidios se dieron en 2025 son: Panamá, Colón, Chiriquí y Coclé. Según los reportes oficiales, dentro de las armas que más utilizan los victimarios son el arma blanca y arma de fuego.

Alessandra Chena, directora de Protección de los Derechos de la Mujer, resaltó que “para crear conciencia sobre la violencia hacia la mujer, es esencial realizar actividades constantes que lleguen a todos. La defensa de los derechos de las mujeres debe ser un esfuerzo continuo, no limitado”.

Po su parte la Alianza de Mujeres de Panamá, junto a diversas organizaciones aliadas, han emitido en reiteradas ocasiones un enérgico llamado a la acción al Gobierno, exigiendo el cumplimiento de las leyes y el cese de lo que califican como una “violencia institucional” ante el alarmante aumento de femicidios en el país durante los ultimo años.

Cabe resaltar que por parte del Ministerio Publico no se han mostrado las cifras de femicidio durante el mes de diciembre del 2025.

Desde la creación del observatorio de femicidio en el 2020, se han registrado 120 mujeres fallecidas por este flagelo
16
Tentativas de femicidios se dieron en el 2025 y 9 en el 2024.
Tags:
Ministerio Público
|
feminicidio​​​​​
|
Panamá
|