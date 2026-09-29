$!Río Indio: Canal prepara traslado y comunidades resisten

A unos tres meses de entrar en 2027, el Canal de Panamá se prepara para iniciar los primeros reasentamientos y procesos de compensación por el proyecto del embalse de Río Indio, mientras comunidades que serían afectadas aseguran que no han aceptado dejar sus tierras.

Durante la presentación del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2027, la administradora Ilya Espino de Marotta informó que se contempla una inversión de $82 millones para el proyecto. Según explicó, durante ese período comenzarán los primeros reasentamientos, los procesos de compensación y la licitación para el diseño y construcción de la nueva presa.

El proyecto contempla la creación de un lago artificial de aproximadamente 4,600 hectáreas, donde el agua sería trasladada hacia el sistema del Canal mediante una conexión por gravedad con la cuenca de Gatún.

Florentino Chirú aseguró que más de 500 personas participaron el pasado 26 de septiembre en una protesta pacífica de rechazo al proyecto y que estuvieron representadas diez comunidades que, según dijo, se mantienen en resistencia frente al embalse.

Chirú cuestionó que ya se hable de reasentamientos y compensaciones. “La primera pregunta que debería hacer el Canal es: ¿usted se quiere ir de su casa y de su finca?”, planteó. Según su versión, las personas con las que han conversado no quieren abandonar sus tierras. Por su parte, Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses denunció que “la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) insiste en actuar con opacidad, utilizando mentiras y engaños para ocultar la grave amenaza que el proyecto de embalse de Río Indio representa para nuestras comunidades y para todo el país”.