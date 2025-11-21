Retienen 50 mil dólares a dos pasajeras en Tocumen

Dos pasajeras provenientes de la Habana, Cuba, fueron retenidas con B/. 50 mil dólares sin declarar por inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas ubicados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

“Los hechos se dieron individualmente y a través del perfilamiento que realizan los inspectores aduaneros, quienes, al indagar a ambas pasajeras, por separado, declararon no portar más de 10 mil dólares con ellas, pero al realizárseles una revisión corporal, arrojaron que cargaban la cantidad de 25 mil dólares cada una, por lo que le fueron retenidos para las investigaciones pertinentes”, detallaron las autoridades.

Las pasajeras, de 25 años nacida en Cuba y de 58 años con residencia en España, pero también nacida en Cuba, alegaron no conocerse, aunque las dos viajaban en el mismo vuelo y tenían el mismo destino. Tanto el dinero como las viajeras pasaron a órdenes del Ministerio Público.