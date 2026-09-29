$!Respiro para la UNACHI

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida extraordinaria por $7.7 millones a favor de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), recursos que serán destinados al pago de salarios pendientes de unos 2,100 docentes y administrativos que llevan alrededor de 45 días sin recibir sus remuneraciones.

De acuerdo con el rector Absel Navarro, “del monto aprobado, $2.2 millones serán destinados al pago del personal administrativo, $5.3 millones corresponderán a los docentes y $51,199 serán asignados al personal de investigación”.

Navarro, mediante un comunicado señaló: “Admiramos y reconocemos la preocupación por esta universidad, todos en conjunto dentro de nuestros roles, tenemos esa responsabilidad de que las cosas cambien”.

Por su parte, Siomy Wong, director de Planificación de la Unachi, explicó que “la institución mantiene actualmente un déficit presupuestario cercano a los $22 millones, luego de que la asignación inicial contemplara un faltante aproximado de $30 millones”.

El funcionario indicó además que “el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió a continuar gestionando los recursos necesarios para que la universidad pueda culminar el año 2026”. No obstante, precisó que estas gestiones estarán sujetas a medidas de restricción y control de todos los gastos.