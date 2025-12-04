Nacionales

Red de narcotraficantes es desmantelada en Panamá Oeste

Las autoridades informaron que estaban tras la pista del grupo criminal desde el 7 de marzo del 2023, lo que permitió identificar el modus operandi y la recepción de grandes cargamentos en las costas del pacífico panameño

Red de narcotraficantes es desmantelada en Panamá Oeste
Red de narcotraficantes es desmantelada en Panamá Oeste
Cortesía | Más buscados.
Red de narcotraficantes es desmantelada en Panamá Oeste
Red de narcotraficantes es desmantelada en Panamá Oeste
Amilkar Rodriguez
04 de diciembre de 2025

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron ayer la “Operación Nodriza”, mediante la cual se desmanteló una red de narcotraficantes, dejando como resultado la detención de ocho personas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que esta operación comenzó el 7 de marzo de 2023, periodo durante el cual se han recopilado múltiples casos relacionados con la red criminal investigada. Hasta la fecha, las acciones derivadas de esta investigación han permitido la aprehensión de 20 personas.

Fernández informó que, “producto de este trabajo, se han decomisado más de dos toneladas de presunta cocaína” y agregó que se han retenido diez vehículos, de los cuales tres mantenían doble fondo, así como tres embarcaciones que la estructura utilizaba para movilizar la droga. Durante los allanamientos de la jornada de ayer se incautaron, además, cuatro armas de fuego y más de 100 municiones, señaló.

Por su parte, el fiscal superior Julio Villarreal detalló que la finalidad principal de la operación consistía en ubicar a nueve personas requeridas por delitos relacionados con drogas. Mediante técnicas especializadas de investigación, se determinó que esta organización se encargaba de custodiar la sustancia ilícita para luego movilizarla con destino a otros países.

Villarreal destacó que “los detenidos serán puestos hoy a órdenes del Órgano Judicial, como corresponde al debido proceso”. Asimismo, precisó que de los capturados, cinco son ciudadanos panameños y tres colombianos.

$!Red de narcotraficantes es desmantelada en Panamá Oeste
Se presume que dentro de los capturados se encuentra el padre de Dayra Caicedo, que fue privada de libertad
Director de la PN detalló avances de los 33 más buscados

ml | El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dio avances de la captura de algunas de las 33 personas más buscadas por delitos graves. Según Fernández, en las primeras 24 horas de haberse difundido la lista se logró la aprehensión de cuatro de los señalados y hasta ayer ya sumaban siete los capturados. Asimismo, confirmó que se han realizado pagos por la información proporcionada por la ciudadanía y agradeció el apoyo.

26
Allanamientos simultáneos se dieron ayer, en la operación.
Tags:
Ministerio Público
|
Droga
|
narcotráfico
|
Policía Nacional
|
Jaime Fernández
|
secuestros
|
Panamá
|