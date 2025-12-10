$!“Generar empleos formales”, principal desafío para el 2026

Generar empleos formales, invertir en infraestructura, promover el turismo, impulsar la inversión privada, reactivar la actividad minera y garantizar la seguridad jurídica, son algunos de los desafíos que enfrentará el país en el 2026, para dinamizar la economía, explicaron empresarios de todas las provincias.

En este contexto, Edwin García, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá Oeste, destacó que “para que la economía crezca en el 2026, se necesita una combinación de políticas gubernamentales, reformas tributarias y laborales, inversión en infraestructura, fomento de la inversión privada, apoyo a la productividad y la innovación, y una gestión fiscal responsable”. Afirmó que, “esto permitirá crear confianza y un entorno estable para consumidores y empresas”.

Por su parte, Dalila Mosquera, presidenta de la Cámara de Comercio de Darién, sostuvo que el crecimiento económico dependerá de la “estabilidad jurídica y política, para crear un clima favorable para las inversiones nacionales e internacionales”. Añadió que es necesario, “fomentar el empleo, creando incentivos para los empresarios y trabajadores”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), mencionó que “lo fundamental es crear empleo, para lo cual hay que activar la obra pública y hacer una campaña global para atraer inversiones. Promover el turismo y definir lo de la mina, son esenciales para mover la economía”.

Finalmente, Ahmed Elneser, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la provincia de Colón, indicó que “en 2026 se estarán ejecutando grandes proyectos en la provincia y, al mismo tiempo, se tomarán decisiones que podrían marcar un verdadero punto de inflexión para Colón”.