Recapturan a 126 de los 195 reclusos que se fugaron durante motín en La Joyita

La fuerza pública ha recapturado a 126 de los aproximadamente 195 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita durante el motín registrado el pasado lunes 1 de junio, informaron los máximos responsables del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional en conferencia de prensa.

”Luego de un trabajo en campo, junto a los estamentos de Seguridad, luego de la evasión de aproximadamente 195 privados de libertad, que es la cifra que hemos mantenido, hemos logrado ir avanzando con la recaptura de estos evadidos”, manifestó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

De acuerdo con las cifras oficiales, 126 de los evadidos han sido recapturados, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de los 69 restantes.

”No vamos a ser tolerantes con la situación que se dio ayer en La Joyita, estamos haciendo un trabajo en conjunto, el componente de Seguridad, hay muchos cambios que se están dando dentro del sistema y tanto privados de libertad como funcionarios que al final quieran seguir desafiando el sistema, y seguir interrumpiendo el cambio y la transformación a beneficio de la población, les mandamos un mensaje contundente, al Estado no se le desafía y avanzaremos hasta las últimas consecuencias de sea quien sea el responsable de lo que se dio en el Centro Penitenciario La Joyita”, sostuvo.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacó el despliegue realizado para controlar la situación dentro del centro penitenciario y ejecutar los operativos de búsqueda.

”Como Policía se hizo un despliegue de 1,200 unidades, que en conjunto con toda la fuerza que conforma el Mingob, recordemos que existen más 4,800 personas recluidas en este centro y de forma efectiva y contundente dimos resultado para contener la situación”, afirmó.

Las investigaciones sobre el motín y la fuga masiva continúan, mientras las autoridades mantienen los operativos para recapturar a los privados de libertad que aún permanecen evadidos.