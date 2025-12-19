Proteja a sus mascotas de la pirotecnia

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, organizaciones y especialistas en bienestar animal advierten sobre el aumento de mascotas extraviadas y los altos niveles de estrés que padecen debido a los fuegos artificiales.

Ana Laura Fernández, del Movimiento Conciencia Animal (MOCA), explicó que “los días 25 de diciembre y 1 de enero siempre registran un aumento significativo de reportes de animales perdidos”, principalmente porque muchos dueños dejan a sus perros en terrazas o espacios abiertos.

Por ello, aconsejó que “el área de la casa permanezca completamente cerrada”, incluso para mascotas que suelen dormir afuera, ya que al asustarse pueden escapar. Agregó que los animales más sensibles pueden resguardarse en un baño o habitación y bajo supervisión veterinaria, recibir medicación que les ayude a mantenerse tranquilos.

El médico veterinario Fulvio Arcia, de la veterinaria Arcia, señaló que “las mascotas se estresan debido a la bulla de los autos y sobre todo de los fuegos artificiales”, por lo que coincidió con el uso de sedantes preventivos recetados por profesionales y administrados “una hora antes de cualquier evento en el que se espere ruido”. Indicó que perros y gatos reaccionan de manera diferente ante el estrés, por lo que la medicación y el manejo del entorno deben adaptarse a cada caso.

Recomendó acudir previamente a un veterinario para recibir orientación adecuada y asegurar la dosis correcta. Arcia destacó que “el sedante ayudará a disminuir la ansiedad del animal”, lo que contribuye a que las festividades transcurran de forma más segura y menos traumática para las mascotas y sus dueños responsables.