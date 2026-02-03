Portobelo se suma a la Red Mundial de Destinos Emergentes

Portobelo ingresó a la <b>Red Mundial de Destinos Emergentes</b> de la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), convirtiéndose en el destino número 13 de la red y el primero del país en formar parte de esta iniciativa internacional.La firma oficial se realizó en la Marina Linton Bay, en un acto que contó con la participación de <b>Cristóbal Valencia Jiménez</b>, presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo - Costa Arriba, y <b>Miguel Ledhesma</b>, fundador de la Red Mundial de Destinos Emergentes. Ambos rubricaron el acuerdo que integra formalmente a la histórica ciudad caribeña a esta plataforma global de desarrollo turístico.Con esta adhesión, Portobelo se suma a una red que ya incluye a:<b>Colombia:</b> Popayán, Candelaria, Riofrío, Trujillo, Buga y Nariño.<b>Argentina:</b> San Javier, Concepción de la Sierra y Valle Encantado (en Misiones), y Macedo (en la provincia de Buenos Aires).<b>Brasil:</b> Caxias.<b>Rutas regionales:</b> La Ruta Macondo del Gran Caribe Colombiano.Esta integración consolida una comunidad internacional de territorios con fuerte identidad cultural y vocación de crecimiento sostenible.La Red Mundial de Destinos Emergentes persigue dos grandes propósitos:<b>Difusión internacional:</b> Que los destinos miembros utilicen los medios de comunicación de la OMPT para proyectar su patrimonio, identidad y oferta turística.<b>Capacitación local:</b> Que los residentes tengan acceso a formación gratuita de por vida para aprender a comunicar, poner en valor su territorio y convertirse en protagonistas del desarrollo turístico local.La incorporación de Portobelo representa una oportunidad clave para proyectar su riqueza histórica e inmaterial al mundo, fortaleciendo el vínculo entre comunidad y comunicación, y posicionando a Panamá dentro de una red global que apuesta por destinos con alma, memoria y futuro.