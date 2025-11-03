Para esta tarde se esperan lluvias con algunas tormentas en el Caribe

Para la tarde de este lunes, 3 de noviembre, se mantendrán las condiciones lluviosas con algunas tormentas en gran parte del Caribe.

Tormentas de variedad intensidad hacia sectores de Chiriquí, Veraguas, Coclé y Panamá. Lluvias con tormentas y aguaceros aislados hacia sectores de Daríen y región metropolitana, puntuales y de corta duración.Aguaceros aislados en la región de Azuero.

En horas de la noche las condiciones lluviosas con tormentas se van a mantener en gran parte del Caribe. En el Pacífico se mantendrá cielos nublados con lluvias intermitentes y alguna tormentas hacia Golfo de Chiriquí.

Las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 27ºC hasta 31°C. Las temperaturas mínimas estarán entre 22ºC hasta 25ºC.

Los índices máximos de radiación ultravioleta estarán de moderados a altos.

Condiciones marítimas favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Sin embargo, se recomienda mucha precaución, ya que se presentarán condiciones lluviosas, esto podría generar mar picado.

Se mantiene vigente Aviso de Vigilancia por lluvias significativas. Estas condiciones tienen alta probabilidad de ocurrencia de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, principalmente hacia sectores de la región del Caribe y de la Cordillera Central.

Pronóstico por el meteorólogo del IMHPA Roberto Martínez.

