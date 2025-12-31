Panamá niega que colombiano Clan del Golfo ejerza control en su territorio

Panamá descartó este miércoles que el Clan del Golfo, el cártel del narcotráfico más grande de Colombia, ejerza presencia permanente en su territorio fronterizo, aunque reportó una creciente “presión” de grupos criminales colombianos.

El Clan del Golfo, designado terrorista por Estados Unidos, ha sido vinculado por autoridades al contrabando de drogas hacia ese país y Europa, así como a la minería ilegal y el tráfico de migrantes en la inhóspita selva colombo-panameña del Darién.

También estaría detrás de la colocación de minas antipersonas cerca de los puestos de control que comparten allí el ejército colombiano y la policía panameña.

Pero esta organización “no tiene presencia permanente en ningún lugar de la República de Panamá”, aseguró el ministro panameño de Seguridad, Frank Ábrego, ante una pregunta de la AFP durante la presentación del balance operativo de su cartera en la ciudad de Colón.

El funcionario reconoció, no obstante, que los criminales “sí han estado avanzando alrededor” de las garitas binacionales.

En su informe, Ábrego sostuvo que 2025 fue un año “particularmente desafiante” para Panamá debido a la “sobreproducción de drogas en la región”, donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.

“Este aumento ha generado una mayor presión de las estructuras criminales sobre nuestras fronteras, las rutas y comunidades aledañas”, dijo el ministro.

Ábrego anunció que en 2025 las autoridades panameñas incautaron 118,6 toneladas de drogas, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos en noviembre pasado, con la cooperación de Estados Unidos y Colombia.

Desde 2023, Panamá incautó más de 360 toneladas, principalmente cocaína. El país es la puerta de entrada en Centroamérica de esta droga que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, su principal consumidor.

Sin embargo, en los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño las incautaciones con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene un despliegue militar para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, lo que ha provocado un centenar de muertos y denuncias de Venezuela de que el objetivo en realidad es derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron el 5 de diciembre en Catar continuar conversaciones para lograr el desarme de este grupo y la pacificación de los territorios que controla.