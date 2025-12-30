Capturan en Colón uno de los más buscados por violencia de género

Este martes, 30 de diciembre, unidades del bloque de búsqueda de la Policía Nacional, aprehendieron a Roberto Ceballos Castillo, quien figura entre los más buscados del Ministerio Público, confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía, “Ceballos Castillo es requerido por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de violencia de género, ocurrido el 13 de enero del presente año en el distrito de Colón”.

Fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales que lo han solicitado.