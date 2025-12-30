Inicia búsqueda de menor de 13 años en el río Santa María

En la mañana de este martes, 30 de diciembre, bomberos especialistas en rescate acuático iniciaron el operativo de búsqueda y localización de un menor de 13 años, reportado como desaparecido en el sector de Paseo del Rey, en las inmediaciones del río Santa María.

“Las labores se desarrollan de manera conjunta y organizada, aplicando los protocolos establecidos de búsqueda y rescate, con el objetivo de dar con la ubicación del menor, priorizando en todo momento la seguridad del personal operativo y de la comunidad”, informaron de los Bomberos.

En el lugar se mantiene desplegado personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), con el apoyo de unidades de Atención Prehospitalaria SAMER, en coordinación interinstitucional con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la Cruz Roja Panameña.