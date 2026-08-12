Panamá intensifica las gestiones diplomáticas para repatriar a ciudadanos vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania

El canciller Javier Martínez-Acha informó que el Gobierno de Panamá mantiene, desde noviembre de 2025, gestiones consulares y diplomáticas para ubicar y asistir a ciudadanos panameños que habrían sido reclutados para servir en las fuerzas armadas de Rusia y Ucrania. Según estimaciones basadas en reportes familiares y en la verificación consular, aproximadamente 60 panameños estarían vinculados a las fuerzas rusas y 17 a las ucranianas, aunque el jefe de la diplomacia aclaró que la cifra no es definitiva.

El ministro detalló que, gracias a la intervención del presidente de la República y al trabajo del diplomático de carrera Alfonso Rodríguez, el pasado domingo se logró el retorno de dos panameños. Rodríguez se desplazó a la zona de conflicto y coordinó su traslado vía Ucrania y Ámsterdam hasta Panamá. “Cuando un ciudadano panameño manifiesta que quiere dejar el servicio y regresar a su país, la Cancillería hace todo lo que está diplomáticamente a su alcance”, sostuvo Martínez-Acha.

La Cancillería presentó solicitudes formales a Rusia y a Ucrania para verificar la situación y ubicación de los demás connacionales, conocer su condición física y jurídica, y facilitar el traslado de quienes estén con vida y deseen abandonar el servicio militar. El canciller agradeció la respuesta expedita de las autoridades ucranianas y solicitó a Rusia “la misma diligencia”. Asimismo, requirió información oficial y una repatriación digna en caso de fallecimientos.

Durante la conferencia de prensa, dos de los panameños repatriados denunciaron haber sido contactados por medio de redes sociales como TikTok, Instagram y WhatsApp con ofertas laborales engañosas que derivaron en actividades militares. Relataron que les retuvieron los pasaportes y teléfonos, no recibieron la remuneración prometida y fueron obligados a firmar contratos en ucraniano sin traducción. Ambos permanecieron cerca de un mes y medio en el área antes de solicitar su baja debido al alto riesgo en el frente de combate.

Martínez-Acha advirtió que este fenómeno afecta a varios países de la región y citó casos similares reportados por Brasil, Colombia, Chile y Cuba. “Estamos ante un fenómeno internacional que requiere respuestas firmes en los aspectos consulares, diplomáticos y humanitarios”, indicó. El canciller confirmó que el reclutamiento en territorio panameño ya es investigado por el Ministerio Público y formuló un llamado a la población para no caer en este tipo de engaños.

“Al final no estamos hablando de números. Estamos hablando de personas, y detrás de ellas hay familias panameñas”, expresó el canciller. En ese sentido, reiteró el compromiso del Gobierno de no abandonar a ninguna familia y aseguró que continuarán utilizando todos los canales diplomáticos y consulares para obtener respuestas, facilitar repatriaciones y brindar acompañamiento a los allegados durante el proceso.