Panamá comienza a levantar escombros con el miedo aún en el cuerpo tras potente terremoto

Aún temerosos, los panameños empezaron este sábado a recoger escombros en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 que, sin provocar muertos, colapsó edificios y destruyó importantes infraestructuras.

“Esto es algo nunca visto, no estábamos preparados para esta clase de eventos”, dice a la AFP Aldulfo Quintero, de 41 años, mientras limpia los escombros de un local en Chitré, capital de la provincia de Herrera, a unos 250 km al suroeste de Ciudad de Panamá.

Según cuenta, tiene “un temor grande” a que el desastre se pueda repetir.

Herrera es, junto a Los Santos, Coclé y Veraguas, una de las provincias más afectadas por el sismo, que destruyó viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades solo reportan una treintena de heridos leves.

En Chitré, con más de 66.000 habitantes, decenas de casas sufrieron daños. El sismo provocó la caída de techos y ladrillos de las paredes. También hay vehículos dañados y la luz aún no han regresado.

Los lugareños apuran para limpiar sus hogares y comercios y retirar los escombros.

“Entré en shock” al momento del sismo, reconoce a la AFP Yakshuri Castillo, de 28 años.

Ella, como otros vecinos, prefirió dormir junto a familiares a la intemperie por temor a las réplicas que aún se podían sentir en la mañana del sábado.

El sismo se registró el viernes a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en Herrera, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Desde entonces, se han registrado más de un centenar de réplicas, algunas superiores a 6, que se han sentido en todo el país.

Las autoridades aún realizan un recuento de los daños. Varias comunidades han quedado incomunicadas por la ruptura de carreteras, cuyo asfalto quedó agrietado por el sismo.

“El desastre que estamos enfrentando es grande”, afirmó el presidente José Raúl Mulino al llegar a una de las zonas afectadas.

En Ciudad de Panamá, con cientos de rascacielos, el terremoto se sintió por cerca de un minuto. En la capital panameña no son frecuentes los sismos.

Este sábado las autoridades empezaron a recopilar la ayuda que será enviada en las próximas horas a la zonas afectadas. También se prevé que lleguen los “recursos y personal para brindar asistencia” prometidos por el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio.