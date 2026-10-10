CSS reactiva hemodiálisis tras el sismo y aplica plan de contingencia

La Coordinación Nacional de Terapias de Sustitución Renal y Enfermedad Crónica de los Riñones de la Caja de Seguro Social (CSS) informó que, tras mantener reuniones de trabajo con médicos generales, líderes de enfermería y equipos de asistencia, se coordinó el reinicio de operaciones en la mayoría de las unidades de hemodiálisis del país a partir de este sábado 10 de octubre de 2026. Cada centro reabrirá únicamente tras evaluar la estructura física y verificar el correcto funcionamiento de los sistemas especiales y plantas de tratamiento de agua.

En el caso particular de la unidad de hemodiálisis de Soná, señalada como la más afectada por el evento sísmico, la institución detalló que requerirá intervenciones técnicas adicionales y su reapertura dependerá de la evaluación que se realice posterior a dichos trabajos. A los pacientes de esta unidad se les notificará directamente sobre la fecha de reinicio y el lugar donde recibirán su tratamiento.

Durante el fin de semana regirá un plan de contingencia con el fin de resguardar la salud de los pacientes y la seguridad del personal. Este esquema contempla la extensión y ajuste de los tiempos de las sesiones, la habilitación de turnos el domingo 11 de octubre para atender a quienes no pudieron dializarse el viernes, y la atención prioritaria a pacientes con mayor tiempo sin sesión o con signos de alarma.

La CSS reiteró que mantendrá vigilancia permanente ante posibles réplicas y que las instalaciones cuentan con instrucciones precisas para desconexión segura y evacuación ordenada si fuera necesario. Asimismo, se instó a los pacientes a mantener una restricción estricta de líquidos, sal y potasio mientras esperan su cita, y a acudir de inmediato al cuarto de urgencias más cercano en caso de presentar dificultad para respirar, hinchazón, debilidad o palpitaciones.