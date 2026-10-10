El Instituto de Geociencias registra 135 réplicas tras el sismo de magnitud 7.5 en Azuero.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) reportó que, tras el sismo principal de magnitud 7.5 ocurrido el pasado 9 de octubre a las 12:56 p.m., con epicentro al noroeste de Tonosí, se han contabilizado preliminarmente 135 réplicas en las primeras 20 horas de seguimiento.

El evento telúrico, localizado a menos de 10 kilómetros de profundidad sobre la Zona de Falla Azuero–Soná, ha mantenido un ritmo aproximado de siete réplicas por hora, de las cuales cuatro han superado la magnitud 6.0 (alcanzando M 6.9, M 6.5, M 6.2 y M 6.1), detalló en un comunicado el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según detalló el IGC-UP, la cantidad real de eventos sísmicos es considerablemente mayor a la registrada por el sistema automático, el cual detecta prioritariamente los movimientos de mayor energía. El conteo continuará en aumento a medida que los analistas del instituto realicen la revisión manual de los registros más pequeños.

La actividad sísmica se extiende a lo largo de una franja de unos 230 kilómetros, desde el este de la Isla de Coiba hasta el este de Tonosí, lo que confirma una fractura horizontal a lo largo de la falla.

Los especialistas explicaron que este comportamiento es completamente normal tras un evento de gran magnitud, por lo que se espera que las réplicas continúen durante las próximas semanas con una disminución paulatina en su frecuencia e intensidad.

Las autoridades recuerdan a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales, ya que algunos de estos movimientos secundarios seguirán siendo perceptibles por la ciudadanía.